"منتهى العبث".. عمرو أديب معلقًا على عدم خوض الزمالك مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الإعلامي عمرو أديب على الأزمة التي أثارها نادي الزمالك بقرار مجلس الإدارة بعدم خوض مباراة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول.

وقال "أديب" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "X"،: هو فيه فرقة في الدنيا تتوقع منها خير وهي مش عارفه حتلعب يوم التلات ولا لا".

وأضاف: "ومش أي ماتش ده لقاء القمة لا اللاعب مهيآ نفسيًا ولا المدرب جاهز فنيًا ولا الجمهور حتى عارف يحجز التذاكر ولا أية منتهى العبث".

يذكر أن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أكد على تمسك أعضاء مجلس الإدارة بقرارهم بعدم خوض أي مباريات إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول.