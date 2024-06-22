مذبوح ومقطوع اليدين.. العثور على جثة طفل ملقاة بالزراعات في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 7 أعوام مذبوحًا ومبتور الأيدي وملقاة وسط الزراعات بقرية الهمامية التابعة لمركز البداري.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية الهمامية، بوجود جثة طفل مذبوح مبتور اليدين.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لطفل "محمد.ع.ا.م" 7 أعوام، جثة هامدة به ذبح قطعي بالرقبة، ومقطوع اليدين وإختفاء الأجزاء المبتورة، والعثور على الجثة ملقى بالزراعات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل كان والده تقدم ببلاغ يوم الثلاثاء الماضي بتغيبه من عزبة البابور التابعة لقرية الهمامية، وجرى التحفظ على الجثة، وإخطار النيابة العامة.