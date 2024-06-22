مسؤول أمريكي: استقالة ميلر يجب أن تكون بمثابة دعوة لاستيقاظ الإسرائيليين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، إن استقالة أندرو ميلر، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه يجب أن تكون بمثابة دعوة لاستيقاظ الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول، أن ميلر يحظى باحترام كبير في إسرائيل ويدعم العلاقة مع تل أبيب.

كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال إن جميع العاملين في وزارة الخارجية متأسفون لاستقالة أندرو ميلر، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه ونتمنى له التوفيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية لشبكة سي إن ان الأمريكية، أن ميلر صاحب خبرة عميقة ويقدم يوميا آراء ثاقبة للوزارة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مساء الجمعة باستقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه.

وقالت مصادر للجزيرة، إن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأمريكية من حرب غزة، موضحة أن ميلر كان يأمل تحولا ملموسا في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

وتابعت المصادر، أن قرار ميلر عززه الموقف من هجوم رفح وإخفاق إدارة بايدن في معالجة موقف نتنياهو المتعنت، قائلة: "ميلر قدم أسبابا عائلية مبررا لخروجه من منصبه وتقديم استقالته".

وأكملت: "ميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأمريكية على اتصال بسياسة الحرب يستقيل من منصبه".