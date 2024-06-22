"تنشيط السياحة" تبحث مع ممثلي الشركات الروسية زيادة أعداد السائحين



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي، عمرو القاضي، عددًا من اللقاءات مع مجموعة من شركات السياحة ومنظمي الرحلات الروس المتعاملين مع المقصد السياحي المصري.

وتناولت اللقاءات مناقشة الخطط التشغيلية لهذه الشركات بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الموسمين السياحي الصيفي الحالي والسياحي الشتوى القادم، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجههم للعمل على حلها.

وتم إطلاع ممثلي الشركات الروسية على الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة وما سيتم من تعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وهذه الشركات في هذا الشأن خلال الفترة القادمة للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في السوق الروسية.

وخلال اللقاءات، جرت مناقشة جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة منه، كما جرت مناقشة تنظم رحلات تعريفية خلال الفترة القادمة للوكلاء السياحيين ومسئولي المبيعات بشركات السياحة ومنظمو الرحلات لزيارة المقصد السياحي المصري لاسيما منطقة الساحل الشمالي التي تعد أحد المقاصد السياحية المصرية للتعرف على ما تشهده من أعمال تطوير.

من جانبهم، أشار ممثلو شركات السياحة ومنظمو الرحلات إلى قيامهم بوضع "منتج السياحة الثقافية"، لاسيما "منتج القاهرة الثقافي الجديد"، وما يضمه من أماكن سياحية وأثرية على البرامج السياحية التي يقوموا بتنفيذها للمقصد السياحي المصري كأماكن اختيارية يمكن زيارتها إلى جانب زيارة مدينة الغردقة ومدينة شرم الشيخ ولاسيما بعدما قام عمرو القاضي بإطلاعهم على هذا المنتج السياحي الجديد خلال لقائه بهم في المعرض السياحي الدولي MITT الذي عُقد بالعاصمة الروسية موسكو في شهر مارس الماضي.

وفي سياق متصل، عقد عمرو القاضي لقاءات إعلامية مع عدد من وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية الروسية؛ من بينها تاس وسبوتنيك، استعرض خلالها مؤشرات الحركة السياحية الوافدة من دولة روسيا إلى مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن السوق الروسية من الأسواق السياحية المستهدفة.

كما ثمّن انضمام مصر في عضوية تجمع "البريكس"، وما ستشهده العلاقات لاسيما الثقافية والسياحية بين مصر والدول الأعضاء بالبريكس من تنامي.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي - كذلك - لقاءً مع ممثلي إحدى شركات الإنتاج التليفزيونية الروسية؛ حيث جرت مناقشة تصوير محتوى فني في مصر.

ويشارك عمرو القاضي في اجتماع وزراء السياحة لتجمع البريكس "TMM" نيابة عن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.