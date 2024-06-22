مفتي الجمهورية: عماد عملية الفتوى الإجابة عن 4 تساؤلات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هناك 4 أسئلة تعد العماد لعملية الفتوى، وهذه الأسئلة تدور حول علامات استفهام هي هل؟ متعلقة بفقه الثبوت أي ثبوت النص عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو متعلق بعلم الحديث ودراسة السند، وكيفية جمع القرآن الكريم.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الثبوت سهل في القرآن الكريم؛ لكونه ثبت قطعًا، بينما في سنة الرسول –صلى الله عليه وسلم- قدر منه ثبت قطعًا، وقدر ثبت ظنًا وحوله خلاف كبير بين القرآن الكريم، موضحًا أن السؤال الثاني ماذا؟ وهو متعلق بفقه الدليل؛ لفهم ماذا يريد الله سبحانه وتعالى، ونستعين بعدة علوم لفهم النص.

وتابع مفتي الجمهورية، أن القرآن الكريم، وسنة الرسول –صلى الله عليه وسلم- نصوص متناهية، أي إنها محدودة العدد يمكن أن تقطع تحت الحصر، والحوادث التي تقع للناس غير متناهية، ولا تقع تحت حصر، فلا يمكن لأحد أن يستقرئ جميع الأشياء التي تحدث ويتنبأ بالمستقبل فهذا أمر صعب، منوهًا بأن السؤال الثالث هو لماذا؟ وهي فقه التعليل للأحكام، والذي يعطي القدرة على استنباط علل، بينما السؤال الرابع هو كيف، وهو فقة التنزيل، أي تجسيد الحكم وإنزاله على أرض الواقع، والذي يحتاج لفهم الواقع فهمًا دقيقًا.