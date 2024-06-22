شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: الدولة نجحت فى بناء تجربة ديمقراطية متفردة خلال 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية نجحت في بناء خطوات للشراكة تحت مسمى الوطن يتسع للجميع، وترسيخ فكرة المشاركة السياسية للعمل على بناء دولة المؤسسات، لافتا إلى أن الاستحقاقات السياسية مضت فى إطارها ولم تنقطع بصورة كبيرة، وبالتالي نجحت الدولة خلال 11 عاما في بناء دولة المؤسسات والشراكات، والتأكيد على فكرة الدولة الوطنية.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" بالتزامن مع قرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو أن الدولة عملت على الاهتمام بالمواطن وترسيخ فكرة التعددية والديمقراطية ونظام الحكم السياسي خلال السنوات الماضية من عمر الثورة المجيدة، باستكمال المشهد السياسي بمؤسسات الدولة مما أحدث نوع من الاستقرار، وهو ما مكن الدولة في تحقيق إنجازاتها.

ونوه بأن الدولة نجحت بمهارة من خلال ترسيخ فكرة التعددية من خلال تفعيل دور الاحزاب السياسية ودور المجتمع المدني، وتجلى ذلك في الحوار الوطني والتحالف الوطني وغيرها من المشاهد التي تثبت ذلك، كما أن المواطن أصبح لديه إدراك بما يجري من حوله والتفاعل مع الحياة السياسية، قائلا" خلال 11 عام نجحت مصر في بناء تجربة ديمقراطية سياسية تعددية وليبرالية متفردة ومتميزة".

