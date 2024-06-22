العدل الروسية أدرجت منظمات كندية وفنلندية وأميركية على قائمة المنظمات "غير المرغوب بها"

أدرجت ​وزارة العدل الروسية​ منظّمات غير حكوميّة من كندا وفنلندا والولايات المتحدة الأميركية، على قائمة المنظّمات غير الحكوميّة الأجنبيّة والدّوليّة الّتي تعتبر أنشطتها غير مرغوب بها على أراضي ​روسيا​.

وأوضحت أنّه تمّ إدراج "Great Commission Media Ministries" (كندا)، "International Russian Radio & Television" (فنلندا)، و"Great Commission Media Ministries" (الولايات المتّحدة) في القائمة.

وسبق أن صَنّف مكتب المدّعي العام الرّوسي، أنشطة "محطّة الإذاعة والتّلفزيون الرّوسيّة الدّوليّة" الفنلنديّة، بأنّها "غير مرغوب بها" على الأراضي الرّوسيّة.

يُذكر أنّ في أيّار الماضي، أضافت وزارة العدل شركة "Sota" (المعتبرة عميلًا أجنبيًّا في روسيا) وشركة "Media" (المصنّفة على أنّها غير مرغوب بها في روسيا)، إلى القائمة المذكورة.