كاتس: لا يمكن السماح لـ"حزب الله" بمواصلة مهاجمة أراضينا وسنتخذ القرارات اللازمة قريبًا

أكّد وزير الخارجيّة الإسرائيليّة ​يسرائيل كاتس​، أنّه "لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لـ"​حزب الله​" بمواصلة مهاجمة أراضيها ومواطنيها، وأنّنا سنتّخذ القرارات اللّازمة قريبًا".

وشدّد في تصريح، على أنّه "يجب على العالم الحرّ أن يقف من دون قيد أو شرط إلى جانب إسرائيل، في حربها ضدّ محور الشّرّ بقيادة إيران والإسلام المتطرّف"، مشيرًا إلى أنّ "حربنا هي حربكم أيضًا، وتهديد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله لقبرص هو مجرّد البداية".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، الثّلثاء الماضي، أنّ "قائد القيادة الشّماليّة صدّق على خطّة عملياتيّة لهجوم على لبنان"، لافتًا إلى أنّ "الخطّة العملياتيّة تتضمّن آليّات اتخاذ وتنفيذ القرارات، لتسريع جاهزيّة القوّات في الميدان".