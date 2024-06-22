كلب مفترس يعقر 12 شخصا بقرية الرئيسية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 12 شخصًا، عقرهم كلب مفترس داخل قرية الرئيسية في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لأخذ المصل المناسب.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة 12 شخصًا عقرهم كلب مفترس داخل قرية الرئيسية مركز نجع حمادي.

تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى الوقف المركزي و2 إلى مستشفى قنا العام والآخرين إلى مستشفى نجع حمادي العام لأخذ المصل المناسب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.