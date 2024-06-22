سحب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على السواحل.





وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/ساعة.

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 14:53 و المد الثاني عند الساعة 00:47 و الجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 18:10.

وذكر ، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 10:35 والمد الثاني عند الساعة21:21 و الجزر الأول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:11

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

أبوظبي 47 32 65 15

دبي 46 34 80 20

الشارقة 46 33 65 10

عجمان 43 30 75 20

أم القيوين 44 30 65 15

رأس الخيمة 44 33 60 15

الفجيرة 42 33 80 20

العـين 47 32 30 10

ليوا 49 32 50 10

الرويس 46 31 60 15

السلع 46 32 55 15

دلـمـا 44 32 75 55

طنب الكبرى 38 32 80 50

طنب الصغرى 38 32 80 50

أبو موسى 38 32 80 55