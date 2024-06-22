شديد الحرارة والعظمى بمكة المكرمة 45.. تفاصيل الطقس بالسعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية حالة الطقس اليوم السبت موضحًا أنه سيكون حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية تمتد الى الحدود الشمالية خاصة الأجزاء الشرقية منها.



وأضاف المركز، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة نجران. كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة

وتابع، الرياح في البحر الاحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي

حالة البحر

خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الرياح في الخليج العربي

تكون الرياح في الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعةعلى الجزء الجنوبي، وارتفاع الامواج من نصف متر الى متر، والبحر خفيف الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة كالاتي:

مكة 45 33 50

المدينة 46 35 20

الرياض 46 30 15

جدة 39 32 80

الدمام 49 28 80

أبها 33 18 85

تبوك 39 28 35

حائل 43 28 20

الباحة 29 23 75

عرعر 44 32 20

سكاكا 42 32 20

جازان 38 34 80