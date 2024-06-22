حدث ليلًا| أزمة الحجاج المصريين والموجة الحارة وصندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، كان أبرزها ما يأتي:

أول تعليق من "العليا للحج" بشأن أزمة تأشيرات حج الزيارة

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج لا علاقة لها بالمواطنين الذين سافروا لأداء الحج هذا العام من خلال تأشيرات الزيارة.

استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدًا السبت، حيث توقعت استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

اتحاد المصريين بالسعودية: دفن المتوفين خلال رحلة الحج بمكة المكرمة

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إن أغلب جثامين المتوفين خلال رحلة الحج تم دفنهم في مكة المكرمة، وخلال أيام سيتم استلام شهادات الوفاة الخاصة بهم وبلاغ الوفاة، وأماكن دفنهم.

أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل

علق الأب دوماديوس حبيب ابراهيم على قرار لجنة أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة بوقفه عن العمل بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.

وزارة الهجرة تكشف مميزات وخدمات صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنفوجراف يسلط الضوء على المميزات والخدمات التي يقدمها صندوق "حماية وتأمين المصريين بالخارج"، والمقرر إطلاقه خلال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر "المصريين في الخارج" الذي يقام على مدار يومي 4 و5 أغسطس القادم.

أول بيان لـ "غرفة السياحة" بشأن أزمة تأشيرات حج الزيارة

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج لا علاقة لها بالمواطنين الذين سافروا لأداء الحج هذا العام من خلال تأشيرات الزيارة.