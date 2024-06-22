شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية .. كيف حقق التحالف الوطنى المعادلة الصعبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى منذ بدء نشاطه مارس 2022، خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية، استفاد منها أكثر من 30 مليون مواطن، حيث وجهت جهوده نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية، بلغ عددهم أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوى الإعاقة.

ولم تقتصر جهود التحالف على تقديم المساعدات العينية أو المادية وإنما امتد أيضا إلى دعم جهود الدولة في مجال التنمية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم.

كما لعب التحالف دورا مهما فى دعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتى استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه.

وقدم التحالف جهود اغاثة فى مصر وخارجها لدعم الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة فى السودان، وهذه الجهود جمعها في مختلف المجالات رسخت دوره كذراع تنموي مهم داخل الدولة، والتنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، والقضاء على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى المنضمة إليه.