هيئة بحرية بريطانية: سفينة تجارية أبلغت بوقوع انفجارات قربها شرقي عدن وبأنها تواصل إبحارها

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، أن "سفينة تجارية أبلغت بوقوع انفجارات قربها شرقي عدن وبأنها تواصل إبحارها". وفي وقت سابق، من منتصف اليوم، أفادت هيئة عمليّات التّجارة البحريّة البريطانيّة، بـ"أنّنا تلقّينا تقريرًا عن حادث على بُعد 126 ميلًا بحريًّا شرقي ​عدن​ اليمنيّة".

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