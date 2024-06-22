البنتاغون: سحب القوات الأميركية من تشاد إجرء موقت

أعلن البنتاغون أن "سحب القوات الأميركية من تشاد يعتبر إجراء موقتا"، مشيرا إلى أن "واشنطن بتقوم بمراجعة تعاونها الأمني مع تشاد".
وأوضح المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين، اننا "قمنا في ايار بنقل مجموعة صغيرة من العسكريين الأميركيين من تشاد، وكان بعضهم يستعدون للمغادرة على أية حال. ويواصل هذا الفريق أداء المهام من نقاط مختلفة خارج تشاد".
وأضاف أن "هذه الخطوة المؤقتة تعتبر جزءا من المراجعة المستمرة لتعاوننا في المجال الأمني"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل المشترك مع تشاد".
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مغادرة معظم قواتها لأراضي تشاد بطلب من سلطات البلاد. وكان عدد القوات الأميركية في تشاد يبلغ 100 عسكري.
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