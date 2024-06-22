المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت مقتل أحد عناصرها بقصف أميركي قرب الحدود السورية

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، عن "مقتل أحد عناصرها في قصف أميركي استهدف سيارته على الحدود السورية - العراقية".

واشارت في بيان، الى ان "تزف المقاومة الاسلامية كتائب سيد الشهداء المنصورة، الشهيد المجاهد عبد الله رزاق عنون الصافي شهيدا على طريق القدس، في قصف أميركي غادر استهدف عجلته في يوم الجمعة، في أثناء دورية للرصد والاستطلاع على تخوم الحدود العراقية السورية".