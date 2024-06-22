اعلنت الشرطة الاميركية إن مهاجما فتح النار في متجر تجزئة في ولاية آركنسو الأميركية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة منهم اثنان من أفراد الأمن.
واشار مدير شرطة الولاية مايك هاغار للصحفيين، الى إن المشتبه به أصيب أيضا في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.
واوضح هاغار "للأسف، يمكننا أن نؤكد تعرض 11 مدنيا بريئا لإطلاق نار وتوفي ثلاثة منهم. وأصيب اثنان من رجال إنفاذ القانون في تبادل إطلاق النار. كما تم إطلاق النار على المشتبه به واحتجازه". ولم يوضح ملابسات إطلاق النار، كما لم يرد على الأسئلة.
وأضاف أنه من المتوقع نجاة فردي الشرطة المصابين والمشتبه به. وذكر أن إصابات المدنيين تراوحت بين غير مهددة للحياة والخطيرة للغاية.
وقع الحادث في متجر ماد بوتشر للبقالة في فوردايس بالولاية، وهي بلدة صغيرة يقطنها 3200 شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 3 وإصابة 10 في إطلاق نار بولاية آركنسو الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.