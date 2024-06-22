اعلنت وزارة الطاقة الاوكرانية أن "روسيا شنت ليل الجمعة السبت هجوما جديدا ضخما على بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا وجنوبها". وأفادت الوزارة عن "أضرار لحقت بمنشآت الشركة الوطنية للكهرباء ليوكرينيرغو في منطقتي زابوريجيا ولفيف"، مشيرة إلى "نقل موظفَين إلى المستشفى إثر إصابتهما بجروح في زابوريجيا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة الاوكرانية: روسيا شنت هجوما جديدا ضخما على بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.