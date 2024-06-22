السلطات النيجريّة اكدت حصول عمليّة تخريب طالت جزءا من خطّ أنابيب نفط

أكّدت السلطات النيجريّة "حصول عمليّة تخريب"، كانت حركة مُتمرّدة أعلنت مسؤوليّتها عنها وطالت جزءا من خطّ أنابيب ينقل النفط الخام إلى بنين.

وذكرت قناة "تيلي ساحل" العامّة في تقرير أنّ "أفرادا لديهم نيّات سيّئة خرّبوا جزءا من خطّ الأنابيب في منطقة تسكر (وسط شرق)" ليل 16 إلى 17 حزيران".

واوضح حاكم منطقة زيندر الكولونيل إيسوفو لابو الذي تفقّد مكان الهجوم، اننا "جمعنا معلومات وأدلّة عن الجناة المُشتبه فيهم، وسيجري اعتقال جميع الذين ساهموا بذلك ومحاكمتهم طبقا لعملهم الإرهابي".

والاثنين، أعلنت الجبهة الوطنيّة للتحرير، وهي حركة مُتمرّدة تناضل من أجل إطلاق سراح الرئيس النيجري محمد بازوم الذي أطيح خلال انقلاب في تمّوز وبات محتجزا منذ ذلك الحين، مسؤوليّتها عن هجوم أدّى إلى توقّف "جزء مهم" من خطّ الأنابيب الذي ينقل النفط الخام إلى بنين عن العمل.