أنطونوف: السلطات الأميركية مهزوزة بسبب النجاحات التي حققتها روسيا وتهرب من إجراء محادثات جادة معها

اشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، أناتولي أنطونوف، الى أن "السلطات الأميركية مهزوزة بسبب النجاحات التي حققتها روسيا، وتهرب من إجراء محادثات جادة معها، بما في ذلك مناقشة مبادرات السلام، التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين".

ولفت أنطونوف في حديث للصحفيين، الى أن "يمكنكم أن تروا أن الإدارة الأميركية مهزوزة بسبب النجاحات التي نحققها. انظروا إلى ما يحدث في الـ"كابيتول"(مبنى الكونغرس، السلطة التشريعية) عندما يتم طرح تشريع جديد لإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".

ورأى أن "زيارة بوتين، إلى كوريا الشمالية وفيتنام، وضعت الأميركيين في ورطة، فسياستهم الدكتاتورية وسياسة العقوبات التي ينتهجونها، قد فشلت تمامًا. لقد تأكد مرة أخرى أن دول الجنوب العالمي تراقب باهتمام كبير ما تفعله روسيا وتتواصل معنا".