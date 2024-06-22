ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 26 يونيو 2024.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس السبت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع ان تشهد البلاد بداية من السبت 22 يونيو وحتى الخميس 26 يونيو نشاط لحركة الرياح على معظم أنحاء البلاد.

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