شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التحالف الوطني بات قوة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب على بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح بالجهود التنموية فى رفع مستوى التعليم والصحة العامة بجانب دعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، مشيرا إلى أنه بات قوة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية؛ لتشمل كافة المستحقين دون تمييز بناءا على معايير عادلة تكفل وصول الدعم لكل أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التحالف الوطني يعد أحد أهم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقتها الدولة المصرية فى سبتمبر 2021، والتى تعمل على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصرى فى ظل قناعة الدولة المصرية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة وتراكمية تظهر نتائجها على المدى الطويل من خلال خطة عمل تحتوى على عدد من المبادرات والمشروعات التى ينفذها التحالف الوطنى.

وأوضح أن تشكيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد تأكيد على التزام مصر بالمواثيق والضوابط الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان بما تشمل عليه من حقوق ثقافية واجتماعية.