هجوم جوي روسي أصاب شخصين وألحق أضرارا بمنشآت طاقة أوكرانية

اعلن مسؤولون أوكرانيون إن "روسيا أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ والطائرات المسيرة في هجوم الليلة الماضية على أوكرانيا، مما ألحق أضرارا بمنشآت طاقة في جنوب شرق البلاد وغربها، وأدى لإصابة اثنين على الأقل من العاملين في مجال الطاقة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من اليوم، أن الدفاعات الجوية أسقطت 12 من بين 16 صاروخا، و13 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا في ثاني هجوم كبير تشنه خلال أيام. واستمر دوي الإنذارات من الضربات الجوية في مناطق أوكرانية لعدة ساعات في الليل.

واوضحت شركة "يوكرينغو" المشغلة لشبكة الطاقة في البلاد، إن "المعدات في منشآت تابعة لها بمنطقتي زابوريجيا في الجنوب الشرقي ولفيف في الغرب تضررت بسبب الضربات". وأضافت أن "اثنين من العاملين في منطقة زابوريجيا أصيبا ونقلا إلى المستشفى".

وذكر حاكم زابوريجيا إيفان فيدوروف إن "حريقا اندلع في منشأة للبنية التحتية للطاقة بالمنطقة، ولا يزال تقييم الأضرار مستمرا بينما تتعامل فرق الإصلاح والطوارئ مع تبعات الهجوم".

وأضاف فيدوروف في تصريح له، "يمكننا أن نجزم بأن العدو لن يتوقف. أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي".