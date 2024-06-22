يعقوب: لا حرب مفتوحة على لبنان لأن العدو عاجز عن تحمل حجم الخسائر واتساع الحرب

اكد رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، أنه "عندما يأتي التهويل من قادة العدو الصهيوني بشن الحرب على لبنان فهذا متوقع، أما التهويل من بعض التافهين اللبنانيين فمن يخدم، التخويف من الحرب المفتوحة وغير ذلك من العبارات لا تخدم إلا العدو".
واشار الى ان "كما قلنا منذ اليوم الأول لا حرب مفتوحة على لبنان لأن العدو عاجز عن تحمل حجم الخسائر واتساع الحرب".
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