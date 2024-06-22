بدء مسيرة القربان المقدس إلى ضريح القديس شربل في دير مار مارون- عنايا

بدأت مسيرة القربان المقدس في دير ​مار مارون- عنايا، بعد ان اكتملت كافة التحضيرات. وانطلقت المسيرة من المحبسة باتجاه ​كنيسة ​القديس شربل،​​ في ​​دير مار مارون- عنايا،​​ حيث يحتفل بعدها بالذبيحة الالهية.

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