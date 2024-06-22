بو حبيب التقى كلا من السفير الفرنسي والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب كلا من السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت والسفيرة الاميركية ليزا جونسون. وأكد خلال هذه اللقاءات على موقف لبنان الثابت بالمطالبة بالتطبيق الكامل والشامل للقرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) كما على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة وأكثر فعالية لملف النزوح السوري في لبنان.

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