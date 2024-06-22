التعاون الإسلامي ترحِّب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحَّبَت منظمة التعاون الإسلامي بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة هذه الخطوة المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتساهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت المنظمة دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين.

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