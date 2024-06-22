الشؤون الصحية بمكة المكرمة: انتشار مكثف للفرق الميدانية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، انتشار الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة السعودية بشكل مكثف في كافة المواقع التي يوجد بها ضيوف الرحمن للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

حالات الإجهاد الحراري

وقال مطير - في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية - "إن المستشفيات مستعدة لاستقبال حالات الضربات الحرارية والإجهاد الحراري، وقد استقبلت مستشفي أجياد بمكة المكرمة بعض الحالات وتعاملت معهم بشكل مميز وفق البروتوكول وتم خروجهم عقب تحسن حالاتهم الصحية".

وأشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أصدرت إرشادات لزوار المسجد الحرام للوقاية من خطورة التعرض للشمس منها الإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلة الشمسية والصلاة في الأماكن المظللة.

"الخطوط الحديدية السعودية": قطار الحرمين السريع يوفر الراحة والأمان لضيوف الرحمن

أكد مدير العلاقات العامة بخطوط السكك الحديدية في السعودية (سار) خالد الفرحان، أن قطار الحرمين السريع يوفر أعلى معايير الراحة والأمان، لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الفرحان - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت إن "قطار الحرمين السريع هو أحد أسرع 6 قطارات على مستوي العالم بسرعة تبلغ 300 كم/ ساعة، ويربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر خط حديدي يبلغ طوله 453 كم، حيث يمر على 3 محطات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومطار الملك عبد العزيز ومحطة جدة الرئيسية".

وأوضح أن "هذا القطار الكهربائي السريع صديق للبيئة (صفر انبعاثات كربونية) يتسع لنحو 417 راكبا على درجتين سياحية ورجال أعمال، ويختصر الرحلة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في ساعتين و10 دقائق لسرعته الفائقة وطاقته الاستيعابية"، مشيرا إلى أن "الخطوط السعودية استحدثت خدمة نقل الحقائب إلى مقار سكن الحجاج دون الحاجة إلى نقلها معهم من المطار".