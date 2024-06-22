شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صك الأضحية تنجح فى زيادة توزيع اللحوم تحت مظلة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، أن موسم صك الأضحية لعام 2024 استطاعت فيه مؤسسى صناع الخير، تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا في عيد الأضحى ونجحت في القفز على معدل المستهدف الذي وضعته من حيث عدد رؤوس الماشية وكمية اللحوم الموزعة وكمية الكراتين.

ولفت في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أنها كانت تستهدف توزيع 35 طن لحوم، فيما جاء التوزيع الفعلي بعدد 40 طن لحوم، فيما استهدفت وصول 10 آلاف كراتين المواد الغذائية، وبلغ التوزيع لـ12 ألف كرتونة مواد غذائية وبالتبعية زادت عدد الأسر التي استفادت من المبادرة.

وأشار إلى أن ذلك كان له مسببات أساسية أدت لنجاح مشروع صك الأضحية في العام الحالي وزيادة مستهدفاته، حيث تمثلت في ثقة المتبرعين في مؤسسة صناع الخير، خاصة مع الآليات التي اتخذتها المؤسسة من دراسة جيدة لاحتياجات الأسر والاختيار الجيد للأضاحي والتغليف بأفضل طرق حتى التوزيع لأبواب المنازل بفضل جهود المتطوعين والمؤسسة، فضلا عن التنسيق والشراكة مع الأجهزة المعنية بالدولة، موضحا أنه لأول مرة تضيف صناع الخير له، توزيع كراتين مواد الغذائية حتى تكتمل فرحة الأسر المستفيدة بتأمين احتياجاتهم من باقي السلع اللازمة في تلك المناسبة الكريمة.

وكشف أنه بمجرد الانتهاء من مشروع صك الأضحية، فإن فرق عمل المؤسسة ستعود إلى تنفيذ مستهدفاتها المستدامة ومنها استئناف إطلاق القوافل الطبية بمبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية، كما تستعد لفتح غرف مبادرة قدم صحيح لاستقبال مرضى القدم السكري غير القادرين لدعمهم بحقائب الأدوية لحمايتهم من البتر، كذلك تفتح المؤسسة مراكز استدامة في المحافظات المختلفة لاستقبال السيدات القرويات الريفيات من أجل بدء دورات تدريبية جديدة لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديا.