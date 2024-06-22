جعجع استضاف كوادر المؤتمر الدائم للفدرالية مشيدا بالجهود الكبيرة في سبيل نشر الفدرالية

اشاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خلال استضافته كوادر المؤتمر الدائم للفدرالية، بـ"الجهود الكبيرة لكوادر المؤتمر الدائم للفدرالية في سبيل نشر الفدرالية، حيث جرى نقاش مطول تناول الطرح الفدرالي، اضافة لمسائل سياسية عدة".

وقد توافق المجمعون على استمرار قنوات التنسيق والتواصل الهادفة إلى تقريب وجهات النظر.

يشار الى ان الوفد مؤلف من رشا عيتاني وعضوة الهيئة العامة للمؤتمر زينة منصور ومنسق الاعلام في المؤتمر جو مُجلي وعضو الهيئة التأسيسية يوسف شمص.