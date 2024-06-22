امل ابو زيد: من الافضل انتخاب رئيس توافقي كي نستطيع تشكيل حكومة

اشار النائب السابق امل ابو زيد الى ان عمل نائب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري يقوم بعمل افضل من السابق، وقد ثبت العملة لاكثر من سنة. واكد بان المصارف امر ضروري للمجتمع، ولكن مع لجنة رقابة على المصارف فعالة.

ولفت ابو زيد في تصريح تلفزيوني، الى ان الاقتصاد اللبناني لا زال اقتصاد كاش، وهذا شيء سيء ونحن بحاجة لتعزيز الثقة.

واعتبر بانه من الافضل انتخاب رئيس توافقي كي نستطيع تشكيل حكومة، وكل يوم تاخير على انتخاب رئيس نزيد بانحلال البلد، والموضوع اصبح وجودي في البلد، واكد بان شرط الحوار هو مناقشة المواضيع من دون موقف مسبق.