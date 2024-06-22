شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين: استقالة مساعد وزير الخارجية الأمريكى إدانة للسياسات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد إن استقالة أندرو ميلر مساعد وزير الخارجية والمسؤول عن ملف الحرب في غزة في الإدارة الأمريكية يعتبر إدانة واضحة للسياسة الأمريكية والإسرائيلية في غزة.

وأشار رئيس الحزب أن هذه الاستقالة جاءت علي خلفية ما تقوم به إسرائيل من جرائم في غزة من قتل للمدنيين من الأطفال والنساء دون القدرة علي اتخاذ موقف أمريكي ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن استقالة المسؤول الأمريكي عن ملف الحرب في غزة، يؤكد أن إدارة بايدن لم تستطع أن تأخذ موقف أكثر جدية ضد ما تقوم به إسرائيل بل علي العكس قامت بتوفير غطاء مالي وسياسي ودولي لحماية إسرائيل.

وأكد الحزب أن مثل هذه الاستقالات هي جرس إنذار عن أن استمرار هذا النهج من السياسات الأمريكية والإسرائيلية سيكون ذا عواقب وخيمه إقليميا ودوليا، وهو ما حذرت منه القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب.

وقالت وسائل إعلام، إن أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، قدم استقالته، وذكرت تلك الوسائل، أن أندرو ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ على على خلفية موقف الإدارة الأمريكية من حرب غزة.