شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين: استقالة مساعد وزير الخارجية الأمريكى إدانة للسياسات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالسبت، 22 يونيو 2024 01:00 م
وأشار رئيس الحزب أن هذه الاستقالة جاءت علي خلفية ما تقوم به إسرائيل من جرائم في غزة من قتل للمدنيين من الأطفال والنساء دون القدرة علي اتخاذ موقف أمريكي ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن استقالة المسؤول الأمريكي عن ملف الحرب في غزة، يؤكد أن إدارة بايدن لم تستطع أن تأخذ موقف أكثر جدية ضد ما تقوم به إسرائيل بل علي العكس قامت بتوفير غطاء مالي وسياسي ودولي لحماية إسرائيل.
وأكد الحزب أن مثل هذه الاستقالات هي جرس إنذار عن أن استمرار هذا النهج من السياسات الأمريكية والإسرائيلية سيكون ذا عواقب وخيمه إقليميا ودوليا، وهو ما حذرت منه القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب.
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