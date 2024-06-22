موسكو: سنرد بالشكل المناسب على قرار إغلاق مراكز التأشيرة الروسية بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، إن موسكو سترد بالشكل المناسب على قرار السلطات الأمريكية بإغلاق مراكز التأشيرة التابعة للسفارة الروسية في الولايات المتحدة.

السفارة الروسية في الولايات المتحدة

وأضافت زاخارفا حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم "أنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن الجانب الروسي سيرد بالشكل المناسب".

وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في وقت سابق اليوم، أن الجانب الأمريكي قرر إغلاق فروع مركز التأشيرات الروسي في واشنطن ونيويورك، مشيرا إلى أن واشنطن لم توضح أسباب قرارها .

وأكد أن السفارة الروسية ستبذل قصارى جهدها لتزويد مواطنيها ومراجعيها بالخدمات القانونية والقنصلية اللازمة.

بولندا تطلق لفترة وجيزة تدابير حماية لمجالها الجوي خلال شن روسيا هجوما على أوكرانيا

أطلقت بولندا لفترة وجيزة تدابير حماية لمجالها الجوي، حيث أمرت بتحليق طائراتها، ووضعت أنظمة دفاعاتها الجوية على أهبة الاستعداد، في أثناء شن روسيا هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية - في بيان نقله (راديو بولندا) في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أنه "تم إطلاق جميع التدابير الضرورية لضمان أمن المجال الجوي البولندي"، مضيفة أنها "تراقب الوضع بصفة مستمرة".

وأوضحت القيادة أنه "جرى تنشيط الطائرات البولندية والطائرات الحليفة"، محذرة المواطنين من أن "ذلك قد يؤدي لارتفاع مستويات الضوضاء خاصة في جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية".

وأشار الراديو إلى أن "حالة التأهب ظلت سارية حتى الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبولندا قبل أن يتم إنهاء إجراءات حماية المجال الجوي نظرا لانخفاض مستوى التهديد".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا شنت موجة جديدة من الضربات الصاروخية والمسيرات على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم مستهدفة عدة مناطق في أنحاء البلاد؛ من بينها منطقة "لفيف" الواقعة غربي أوكرانيا والقريبة من الحدود البولندية.

فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 12 صاروخا من أصل 16 تم إطلاقهم، علاوة على إسقاط 13 مسيرة.

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