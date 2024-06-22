صحة غزة: استشهاد 101 فلسطيني في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال بالقطاع آخر 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر؛ أسفرت عن استشهاد 101 فلسطيني، وإصابة 169 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 37551 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 85911 مصابًا، مُنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام لا تشمل آلاف المفقودين، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني في غزة، إن عددًا من الأشخاص، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع.

واستهدف طيران الاحتلال أربع شقق سكنية وسط مخيم الشاطئ غرب غزة بالقرب من مسجد "سوسي"؛ ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات جوية في محيط جبل الريس شرقي حي التفاح، شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وفي وسط القطاع، استُشهد شخص، وأصيب آخر، في قصف مدفعي قرب محطة الكهرباء شمال النصيرات.