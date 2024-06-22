افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن "سقوط شهيدين في الغارة على البقاع الغربي". وكانت قد افادت معلومات بـ"استهداف سيارة على مفرق الخيارة بالبقاع الغربي، وقد توجهت فرق الاسعاف الى المكان المستهدف".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شهيدان جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة في البقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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