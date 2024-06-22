إطلاق قمر صناعي طورته الصين وفرنسا إلى مداره لدراسة ظواهر مثل انفجارات أشعة جاما

ذكر تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"، أن قمراً صناعياً طورته الصين وفرنسا أُطلق إلى مداره السبت، وهو أقوى قمر يجري إطلاقه حتى الآن لدراسة أبعد انفجارات للنجوم.

واوضح التلفزيون الصيني، إن القمر الصناعي الذي يهدف لدراسة ظواهر مثل انفجارات أشعة جاما انطلق إلى مداره على متن صاروخ صيني أُطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

ونقل التلفزيون عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قولها إن إطلاق القمر الصناعي (سبيس فاريابل أوبجيكتس مونيتور)، أو «مرصد الأجسام المتغيرة الفضائي»، سيلعب دوراً مهماً في الاكتشافات الفلكية.

وهذا هو أول قمر صناعي تطوره الصين وفرنسا في مجال علم الفلك، لكنهما طورتا قبل ذلك قمراً صناعياً لبحوث المحيطات أُطلق في 2018، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي في نيسان.