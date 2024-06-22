ذكر تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"، أن قمراً صناعياً طورته الصين وفرنسا أُطلق إلى مداره السبت، وهو أقوى قمر يجري إطلاقه حتى الآن لدراسة أبعد انفجارات للنجوم.
واوضح التلفزيون الصيني، إن القمر الصناعي الذي يهدف لدراسة ظواهر مثل انفجارات أشعة جاما انطلق إلى مداره على متن صاروخ صيني أُطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.
ونقل التلفزيون عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية قولها إن إطلاق القمر الصناعي (سبيس فاريابل أوبجيكتس مونيتور)، أو «مرصد الأجسام المتغيرة الفضائي»، سيلعب دوراً مهماً في الاكتشافات الفلكية.
وهذا هو أول قمر صناعي تطوره الصين وفرنسا في مجال علم الفلك، لكنهما طورتا قبل ذلك قمراً صناعياً لبحوث المحيطات أُطلق في 2018، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي في نيسان.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق قمر صناعي طورته الصين وفرنسا إلى مداره لدراسة ظواهر مثل انفجارات أشعة جاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.