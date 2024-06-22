أعلنت وزارة الصحة، في غزة، "ارتفاع حصيلة الحرب المستمرّة منذ أكثر من ثمانية أشهر في قطاع غزة، إلى 37551 قتيلاً".
واشارت الوزارة في بيان، الى أنّ "ما لا يقل عن 120 شخصاً قُتلوا في الساعات الـ48 الأخيرة، مضيفة أنّ 85911 شخصاً أصيبوا في القطاع الفلسطيني، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول".
وفي وقت سابق، اليوم، اعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية الأساسية بقطاع غزة، وإنها قد "تضطر لوقف أو تقليص" بعض أنشطتها.
واوضحت في بيان، إنها "منذ نهاية نيسان الماضي، لم تتمكن من إدخال أي إمدادات طبية إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 9 شهور".
وذكر البيان أن إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر عقب الهجوم الإسرائيلي على جنوب القطاع في 6 أيار الماضي، عرقل بشكل كبير تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37551 قتيلاً و85911 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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