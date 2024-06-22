الشرطة الأردنية تعلن العثور على متفجرات مخزنة في منزل

اعلنت الشرطة الأردنية إنها عثرت على مواد متفجرة مخزنة في منطقة سكنية بالعاصمة وفجرتها وفتحت تحقيقا في الواقعة.

وذكرت مديرية الأمن العام في بيان مقتضب، أنه تم التعامل مع المواد، التي عثر عليها في منزل بمنطقة ماركا الجنوبية، وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون وقوع أي إصابات. وأفاد شهود بأن الشرطة اغلقت المنطقة.

ولم يذكر البيان ما إذا كانت الشرطة تشتبه في أن للأمر صلة بالإرهاب أو ما إذا كان قد تم إلقاء القبض على أشخاص، كما لم يذكر تفاصيل عن كمية المواد المتفجرة. وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر المزيد من التفاصيل بمجرد انتهاء التحقيق.