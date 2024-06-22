الجامعة اللبنانية الأميركية نظّمت يوم استشارات طبية مجانية في بلاط– جبيل

نظمت الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في بلاط– جبيل، يوم استشارات طبية مجانية، لمناسبة حلول مئويتها الأولى، بالتعاون مع بلدية المنصف ومستوصف نادي المنصف، عبر عيادتها الجوالة LAU Mobile Clinic، بالشراكة مع المراكز الطبية للجامعة الأميركية، ومستشفيي رزق وسان جون.

وشملت الإستشارات الطبية اختبارات تخطيط القلب Electrocardiogram، فحص مخزون السكري HbA1c، فحص الدهنيات والسكر في الدم Liquid Panels &Glucose levels، فحص الهيموتكريت والهيموغلوبين Hematocrit & Hemoglobin tests، بمشاركة رئيس البلدية خالد صدقة وعدد كبير من أبناء البلدة والقاطنين ضمن النطاق البلدي.

واثنى صدقة على "مبادرة الجامعة، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني والكلفة الباهظة للموضوع الطبي والاستشفائي"، معربا عن فخره ب"الفريق الطبي لمشاركته في الحملة"، وأكد "وقوف المجلس البلدي الى جانب مواطنيه وأهله لتخطي هذه الفترة العصيبة على المستويات كافة".