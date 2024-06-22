الطريق الأمثل للتصدي لإجرام المستوطنين .. حماس تتبنى عملية إطلاق النار بالضفة الغربية

الشارقة - اميمة ياسر - تبنت حركة حماس، عملية إطلاق النار التي تمّت في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية صباح اليوم السبت، وأدت إلى مقتل مستوطن إسرائيلي.

وقالت في بيان لها، إن «العملية تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال الإرهابي ومستوطنيه، وآخرها اغتيال المقاومين الأبطال في المدينة أمس»، قائلة إنها «الطريق الأمثل للتصدي لإجرام المستوطنين الفاشيين الذين يعيثون فساداً في مدن وقرى الضفة المحتلة، بحماية جيش الاحتلال».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل إسرائيلي بإطلاق للنار صباح اليوم في قلقيلية شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قوات الجيش والشرطة تحقق في ظروف الحادث.

وعلى إثر الحادث اقتحم الجيش الإسرائيلي قلقيلية وأحياء في مخيم جنين، وقالت مصادر محلية إنه تم اعتقال 3 شبان في حي الجابريات بمدينة جنين.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن مجهولين أطلقوا النار على إسرائيلي عمره 67 عاما من بيتح تكفا، ولاذوا بالفرار.

وأوضحت القناة 12 أنه عثر، صباح اليوم السبت، على مواطن إسرائيلي مصابا بالرصاص داخل سيارته في مدينة قلقيلية.

وبحسب التسجيلات من مكان الحادث، فقد أضرمت النار في سيارته بعد جريمة القتل وفتشت قوات الأمن الإسرائيلية المنطقة.

وأشارت إلى نقل جثة القتيل، الذي لم تحدد القناة ما إذا كان مستوطنا أو جنديا، إلى سيارة إسعاف التي كانت تنتظر في مركز البريد 422 القريب.