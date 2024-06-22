بولندا تطلق تدابير حماية لمجالها الجوي خلال شن روسيا هجومًا على أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت بولندا لفترة وجيزة تدابير حماية لمجالها الجوي، حيث أمرت بتحليق طائراتها، ووضعت أنظمة دفاعاتها الجوية على أهبة الاستعداد، في أثناء شن روسيا هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وذكرت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية في بيان نقله (راديو بولندا) في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم السبت أنه "تم إطلاق جميع التدابير الضرورية لضمان أمن المجال الجوي البولندي"، مضيفة أنها "تراقب الوضع بصفة مستمرة.

وأوضحت القيادة أنه "جرى تنشيط الطائرات البولندية والطائرات الحليفة"، محذرة المواطنين من أن "ذلك قد يؤدي لارتفاع مستويات الضوضاء خاصة في جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود الأوكرانية".

وأشار الراديو إلى أن "حالة التأهب ظلت سارية حتى الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبولندا قبل أن يتم إنهاء إجراءات حماية المجال الجوي نظرا لانخفاض مستوى التهديد".

تجدر الإشارة إلى أن روسيا شنت موجة جديدة من الضربات الصاروخية والمسيرات على أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم مستهدفة عدة مناطق في أنحاء البلاد؛ من بينها منطقة "لفيف" الواقعة غربي أوكرانيا والقريبة من الحدود البولندية.

فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 12 صاروخا من أصل 16 تم إطلاقهم، علاوة على إسقاط 13 مسيرة.

إعلام الاحتلال: مقتل مستوطن بعد إصابته في إطلاق نار بقلقيلية

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة مدنية في قلقيلية بالضفة الغربية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل لها اليوم السبت.

أكدت وسائل إعلام فلسطينية تسجيل إصابة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق نار استهدف مركبة إسرائيلية في قلقيلية بالضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية هاجمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، أمس الجمعة، وأطلقت النار على سيارة فلسطينية، كما حاصرت مبنى وسط المدينة، ودفع الاحتلال بتعزيزات إلى المكان. كما أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على فلسطينيين اثنين بالمدينة.

وفي صباح اليوم السبت، أفاد إعلام فلسطيني بأن الاحتلال اقتحم منطقة المنشار في بلدة عزون شرق قلقيلية، إضافة إلى اقتحام قرية شقبا غرب رام الله.

الجيش الإسرائيلي يستعد لاتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية والقتال في غزة

أكد مصدر سياسي إسرائيلي، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش يقترب من اتخاذ قرار بشأن عملية رفح الفلسطينية والقتال في غزة سينتقل إلى المرحلة التالية، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها

سقط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم الجمعة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع، فيما استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

واستشهد 12 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لخيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تتعامل مع عدد كبير من الشهداء والإصابات، بعد استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي رفح.