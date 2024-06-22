رابطةُ العالم الإسلامي ترحِّب بقرار حكومة أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ)

رحَّبَت رابطةُ العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، اليوم السبت، بقرار حكومة جمهورية أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الأمين العام للرابطة محمد بن عبدالكريم العيسى، أنَّ هذا القرار وغيره من القرارات المماثلة يُعبِّر بوضوحٍ عن التحوّل النوعي الذي نشهده اليوم في الوعي الدولي حيالَ مظالم الشعب الفلسطيني وحقّه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته وفقا لوكالة الانباء السعودية"واس" اليوم السبت.

وأشاد العيسى" في هذا السياق بالموقف المسؤول والنبيل لجميع الدول التي اتّخذت هذه الخطوة المهمّة والعادلة"، داعياً "دول العالم كافة إلى أن تحذوَ حذوها، وقوفاً مع الحقِّ الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني العزيز".

وباعتراف أرمينيا يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ومؤخرا أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر الماضي، وتصاعد التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.