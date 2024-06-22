المدير الإقليمي لوزارة الأشغال تفقد أوضاع طرق بلدات عكارية بتوجيه من حمية

جال المدير الاقليمي لوزارة الاشغال العامة في الشمال الياس عقل، بتوجيه من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، يرافقه كل من رئيس تجمع "شباب جديدة القيطع المقاوم" محمود عبد الرحمن ورئيس "الحركة الشبابية العكارية" ثائر القرحاني، على عدد من الطرق العامة والفرعية في منطقة وسط وساحل القيطع، للاطلاع على أوضاعها.
كما تفقد الوفد أوضاع الطرق التي تربط بين محافظة عكار وقضاء المنية الضنية حيث جال على الطريق الممتد من ساحة بلدة جديدة القيطع مروراً بمتفرعات ضهور الحسين وصولاً حتى أطراف بلدة عدوة.
بعدها تفقد الطريق الممتد من مفرق جديدة القيطع شركة الغاز مروراً ببلدة بيت الحوش ثم سد البارد وصولاً الى منطقة الريحانية بحنين المنية، واطلع على اوضاع هذه الطرق بهدف وضع دراسات وخطط لها، لا سيما وانها تعتبر منافذ حيوية هامة تربط بين محافظة عكار قضاء المنية الضنية، ويستخدمها معظم أهالي عكار كطرق رئيسية للوصول إلى وظائفهم واعمالهم ومحالهم التجارية، وهي المنافذ الوحيدة والبديلة عن اوتوستراد المنية العبدة عكار.
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