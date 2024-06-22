مقتل 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الشجاعية شرق غزة

أفادت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة، بـ"مقتل 4 مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الشجاعية شرق ​غزة​"، مشيرةً إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة دمّرت عددًا من المنازل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وكانت قد أشارت وزارة الصحة في غزة اليوم، إلى أنّ "ما لا يقلّ عن 120 شخصًا، قُتلوا في السّاعات الـ48 الأخيرة".

وقد ارتفع عدد الضّحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى 37551 قتيلًا أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، بالإضافة إلى 85911 جريحًا، في حصيلة غير نهائيّة.