"النشرة": القوات الإسرائيلية استهدفت محيط عمل فرق الإطفاء في أطراف بلدة حولا

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "القوّات الإسرائيليّة استهدفت أطراف ​بلدة حولا​ ووادي السلوقي بالقذائف المدفعيّة والفسفوريّة، ما أدّى إلى اندلاع حرائق عدّة. كما استهدفت محيط عمل فرق الإطفاء الّتي تحاول إخماد الحرائق المندلعة في أطراف بلدة حولا لجهة وادي السلوقي"، مشيرًا إلى أنّ "أطراف بلدة كفركلا تتعرّض لقصف مدفعي إسرائيلي".

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