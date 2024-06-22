الحكومة المصرية سحبت تراخيص 16 شركة سياحية على خلفية وفاة حجاج مصريين بالسعودية

أعلنت الحكومة المصرية سحب تراخيص 16 شركة سياحية على خلفية وفاة عدد من الحجاج المصريين في السعودية لم يحصلوا على تصاريح أداء الحج لهذا العام.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم السبت: "تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج".

وأضاف البيان: "كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم".

وأفاد دبلوماسيان عربيان الثلاثاء الماضي بوفاة 323 حاجا مصريا على الأقل خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

من جهته أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 الجاري توجيهاته بتشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

وأعلن مدبولى في اليوم ذاته أن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين.