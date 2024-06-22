الدفاع الروسية: القضاء على 1835 عسكريًا وتدمير مواقع للطاقة وتصنيع الأسلحة في أوكرانيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ "القضاء على 1835 عسكريًّا وتدمير مواقع للطّاقة وتصنيع الأسلحة والعتاد في ​أوكرانيا​، وإسقاط عشرات المسيّرات الّتي أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة".

وأوضحت في بيان، أنّ "ردًّا على محاولات نظام كييف إلحاق الضّرر بمواقع الطّاقة الرّوسيّة، وجّهت قوّاتنا ضربةً عالية الدقّة بالصّواريخ والمسيّرات، استهدفت محطّات الطّاقة الأوكرانيّة، ومواقع لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكريّة"، مشيرةً إلى أنّ "قوّات "الشّمال" الرّوسيّة عزّزت مواقعها، وبلغت خسائر العدو 220 عسكريًّا، وتمّ تدمير مدافع غربيّة وآليّات له".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "قوّات "الغرب" عزّزت مواقعها، وصدّت هجومَين وكبّدت العدو 370 قتيلًا، ودمّرت مدافع غربيّة وأسلحة له ومستودع ذخيرة. أمّا قوّات "الجنوب" فحسّنت مواقعها، وبلغت خسائر العدو 590 عسكريًّا، ودمّرت مدافع غربيّة ومستودعًا للذّخيرة".

وذكرت أنّ "قوّات "المركز" حسّنت أيضًا مواقعها في جمهوريّة دونيتسك، وتمّ صد 7 هجمات وتكبيد العدو 425 جنديًّا ومدافع وأسلحة غربيّة. في حين عزّزت قوّات "الشّرق" مواقعها، وبلغت خسائر العدو 140 عسكريًّا، مدرّعة كنديّة نوع "سيناتور"، مدافع غربيّة ومحطّة للحرب الإلكترونيّة".

وأفادت بأنّ "قوّات "دنيبر" ألحقت خسائر مادّيّة كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتَي زابوروجيه وخيرسون، وكبّدته 90 عسكريًّا ودمّرت له آليّات ومدافع غربيّة"، مبيّنةً أنّ "خلال 24 ساعة، تمّ تدمير 4 محطّات إلكترونيّة "إنكلاف" و"بوكوفل-إيه دي"، محطة استطلاع إلكتروني "بلاستون"، مخزن ذخيرة ومستودعات للطّائرات والزّوارق المسيّرة؛ بالإضافة إلى إسقاط صاروخ "هيمارس" أميركي و48 مسيّرة أوكرانيّة".