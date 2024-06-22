مقتل 2 في هجوم روسي على مدينة خاركيف وإصابة اثنين آخرين على الأقل

ياسر رشاد - القاهرة - قال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن هجوما روسيا على مدينة خاركيف الأوكرانية أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين على الأقل، اليوم السبت.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت أحياء سكنية بالقنابل الموجهة.

وذكر سينيهوبوف في منشور على تلجرام أن عمال الإنقاذ موجودون في الموقع.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الصواريخ والطائرات المسيرة في هجوم الليلة الماضية على أوكرانيا، مما ألحق أضرارا بمنشآت طاقة في جنوب شرق البلاد وغربها، وأدى لإصابة اثنين على الأقل من العاملين في مجال الطاقة.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 12 من بين 16 صاروخا، و13 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا في ثاني هجوم كبير تشنه خلال أيام.

واستمر دوي الإنذارات من الضربات الجوية في مناطق أوكرانية لساعات عدة في الليل.

وقالت شركة يوكرينغو المشغلة لشبكة الطاقة في البلاد إن المعدات في منشآت تابعة لها بمنطقتي زابوربجيا في الجنوب الشرقي ولفيف في الغرب تضررت بسبب الضربات.

وأضافت أن اثنين من العاملين في منطقة زابوربجيا أصيبا ونقلا إلى المستشفى.