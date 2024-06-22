الثانوية العامة 2024.. موعد بدء عمل مكتب التنسيق بجامعتي القاهرة وعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، أن مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وطلاب مدارس النيل ومدارس المتفوقين ستيم بدأت إجراءاته التنفيذية.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أنه من المقرر بدء العمل في مكتب التنسيق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة الحكومية المصرية بحوالي 2٤ ساعة حيث يبدأ استقبال الطلاب في هذا التوقيت، على أن يبدأ الإعداد لتنسيق المرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بحوالي 72 ساعة فقط.

وأشار إلى أن مكتب التنسيق بجامعة عين شمس سيستقبل طلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات معادلة وطلاب مدارس النيل وستين وطلاب الثانوية الإنجليزية والدبلومة الأمريكية وغيرها من الشهادات المعادلة الأجنبية.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يستقبل مكتب تنسيق جامعة القاهرة طلاب الشهادات الفنية التجارية الصناعية الزراعية وغيرها من الشهادات والمعاهد الفنية عامين المعادلة للثانوية الفنية.