فيديو| "مُكبّلاً بمدرعة".. الاحتلال يستخدم جريحًا فلسطينيًا "درعًا بشريًا" بالضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المصابين الفلسطينيين "درعا بشريا" خلال تنفيذ عملية اقتحام بالضفة الغربية.

وقام جنود الاحتلال الإسرائيلي بربط الجريح الفلسطيني أعلى مقدمة مدرعة في طليعة رتل عسكري خلال تجوله بأحد الأحياء السكنية في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل مستوطن إسرائيلي، في عملية إطلاق نار بمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال دخولها إلى مدينة قلقيلية، وقد وثقت كاميرات هواتف المواطنين إصابة الإسرائيلي في الرأس وبجراح خطيرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).